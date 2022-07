Blonde: BossLogic supera se stesso col poster dedicato alla Marilyn Monroe di Ana de Armas

Il famoso artista digitale BossLogic ha realizzato una splendida locandina ispirata al trailer ufficiale di Blonde, l'attesissimo nuovo film di Andrew Dominik con protagonista Ana de Armas nei panni di Marilyn Monroe.

Come potete vedere in calce all'articolo, il poster immaginato da BossLogic e pubblicato sui suoi canali social trae ispirazione dalla situazione mostrata nel primo teaser del chiacchieratissimo finto-biopic prodotto e distribuito da Netflix, che mostrava la Norma Jean di Marilyn Monroe 'aspettare' davanti allo specchio l'arrivo di Marilyn Monroe, una situazione che i lettori del romanzo 'Blonde' di Joyce Carol Oates, del quale il film di Dominik sarà un ambizioso adattamento, dovrebbero conoscere molto bene. Che cosa ve ne pare del solito, mirabolante BossLogic? Fatecelo sapere nella sezione dei commenti!

Prima di salutarvi vi ricordiamo che Blonde durerà quasi tre ore e segnerà il grande ritorno del regista Andrew Dominik, a dieci anni di distanza dalla pubblicazione dell'acclamato gangster movie Killing Them Softly, con Brad Pitt e James Gandolfini. La data d'uscita è fissata per il prossimo 23 settembre, in esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand Netflix.

Nel cast, oltre ad Ana de Armas, anche Adrien Brody, Bobby Cannavale e Julianne Nicholson, con Dede Gardner, Jeremy Kleiner, Tracey Landon, Brad Pitt e Scott Robertson in qualità di produttori.