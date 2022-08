Blonde, l'azienda proprietaria dei diritti d'immagine di Marilyn supporta Ana de Armas

L'azienda proprietaria dei diritti d'immagine di Marilyn Monroe ha supportato pubblicamente la scelta di Ana de Armas come interprete dell'iconico personaggio in Blonde, il nuovo film diretto da Andrew Dominik che sarà presentato alla Mostra del Cinema di Venezia.

La compagnia che possiede i diritti di sfruttamento dell'immagine della diva della Old Hollywood, scomparsa tragicamente a soli 36 anni nel 1962, ha difeso la star di Knives Out, che ha subito suo malgrado le critiche dei fan per l'accento utilizzato nel trailer di Blonde, pubblicato da Netflix settimana scorsa.



Marc Rosen, presidente di Authentic Brands Group, ha dichiarato a Variety:"Marilyn Monroe è una straordinaria icona di Hollywood e della cultura pop che trascende le generazioni e la storia. Ogni interprete che entra in quel ruolo sa di avere grandi scarpe da riempire. Basandosi solo sul trailer sembra che Ana [de Armas] sia stata un'ottima scelta di casting poiché cattura il fascino, l'umanità e la vulnerabilità di Marilyn. Non vediamo l'ora di vedere il film nella sua interezza!".



In precedenza de Armas ha raccontato di aver lavorato al suo accento per più di un anno con l'obiettivo di recitare al meglio nell'adattamento del romanzo di Joyce Carol Oates su Marilyn. L'attrice ha definito il regista Andrew Dominik 'innovativo', per aver scelto un'attrice cubana per la parte. Nel cast del film anche Bobby Cannavale, Adrien Brody, Julianne Nicholson, Xavier Samuel ed Evan Williams.



Ecco la trama ufficiale di Blonde, che uscirà sulla piattaforma streaming di Netflix a fine settembre.