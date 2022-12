Blonde, Andrew Dominik torna sul film con Ana de Armas: Contento che vi ha fatto incazzare

A qualche mese di distanza dalla presentazione a Venezia e dalla sua uscita in esclusiva su Netflix, l'autore australiano Andrew Dominik è tornato a parlare del suo controverso capolavoro Blonde, finto-biopic su Marilyn Monroe con protagonista Ana de Armas.

Intervistato al Red Sea International Film Festival dell'Arabia Saudita, Dominik ha dichiarato: “Le critiche fanno male solo se sei d'accordo con esse, e io non posso dire di essere stato molto d'accordo con niente di ciò che ho letto contro il film. In verità mi aspettavo un successo di critica e pochissimo pubblico, pensavo che nessuno avrebbe visto il film. Invece è stato un po' il contrario. In America hanno odiato il film. Molti erano arrabbiati, indignati, eppure l'hanno visto in tantissimi. Ne sono rimasto un po' sorpreso."

Dominik ha lavorato a Blonde per 14 anni prima di presentarlo al mondo in Concorso a Venezia nel settembre di quest'anno. “Sono australiano, di Melbourne - sono diventato maggiorenne negli anni '80, quando offendere il pubblico era un dovere solenne, quindi sono contento che Blonde abbia fatto incazzare così tante persone", ha aggiunto Dominik. “Il mondo del cinema è diventato sempre più schizzinoso; il mondo del cinema, e la società in generale, oggi sono molto preoccupati di non offendere le persone. Non bisogna offendere nessuno, per carità. Le ragioni sono ammirevoli, il voler essere sensibili. Ma non credo che riscrivere la verità sulle cose sia la strada giusta da seguire. Probabilmente tutti volevano un'agiografia, ma non io. Marilyn Monroe ha significato cose diverse in momenti diversi, e oggi viviamo in un'epoca in cui è molto importante presentare le donne come piene d'autorità e probabilmente le persone oggi vorrebbero reinventare Marilyn come una donna di oggi. In verità penso che la sua vita reale sia stata molto peggiore di quanto si vede nel film. Il fatto è che il pubblico ha passato 70 anni a godersi la fantasia della vita di una persona, poi è arrivato questo film che non ha voluto essere complice di quel divertimento inventato. E' una posizione scomoda, le persone non vogliono essere messe in quella posizione: secondo loro Marilyn è sempre stata raggiante e felice, ha avuto un brutto momento e si è uccisa. Non è andata così."

Dominik ha concluso ribadendo di essere rimasto molto soddisfatto della sua partnership con Netflix: “Decine di milioni di persone non hanno visto mai visto il mio film del 2007, Jesse James, al cinema. La realtà è che la maggior parte delle persone oggi i film li vede su uno schermo televisivo."

