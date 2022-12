Blonde, Andrew Dominik ringrazia Brad Pitt: E' come se mi avesse fatto uscire di prigione

Dopo aver commentato le tante critiche subite da Blonde, il suo ultimo film uscito in esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand Netflix, il regista australiano Andrew Dominik ha pubblicamente ringraziato Brad Pitt per averlo 'fatto uscire di prigione'.

Una prigione, quella di cui parla l'autore, chiaramente metaforica, intesa come quel luogo in cui l'industria va a relegare i registi poco convenzionali. Parlando al Red Sea Film Festival, Andrew Dominik si è detto molto grato dell'amicizia con Brad Pitt, produttore di Blonde tramite la sua casa di produzione Plan B, perché la star gli ha permesso di uscire dalla "prigione del regista" e fare il film dopo tantissimi anni di pre-produzione.

"Personalmente ho trascorso molto tempo nella prigione del regista, e poi il mio amico Brad Pitt si è messo in mezzo ed è come se avesse parlato con la commissione per la libertà vigilata dei registi convincendoli a farmi uscire", ha scherzato Dominik. "Purtroppo sono un pessimo amico, perché appena quelli mi hanno fatto uscire ne ho combinata un'altra e ho fatto l'ennesimo film che ha fatto incazzare un sacco di gente. Sono incorreggibile."

Il rapporto tra Brad Pitt e Andrew Dominik ha attraversato tre decenni: la loro prima collaborazione risale infatti al 2008 con il western L'assassinio di Jesse James per mano del codardo Robert Ford, che il regista ha diretto e che la star ha interpretato e prodotto, e prima di Blonde è passato anche per Killing Them Softly, neo-noir del 2012 ancora una volta diretto da Dominik e interpretato e prodotto da Pitt.

Curiosamente, in queste ore anche Margot Robbie ha avuto parole di elogio per Brad Pitt, parlando del loro terzo film insieme, Babylon di Damien Chazelle. Che dire: tutti amano Brad Pitt.