Blonde, per Andrew Dominik il film con Ana de Armas 'offenderà un po' tutti quanti'

Ana de Armas considera Blonde il più grande ruolo della sua carriera, ma che cosa ne pensa il regista Andrew Dominik? Secondo una sua nuova dichiarazione, l'attesissimo biopic su Marilyn Monroe offenderà un po' tutti quanti.

"Per metterla in maniera un po' banale, il film parla di una bambina indesiderata che diventa la donna più desiderata del mondo e ovviamente non riesce ad affrontare tutta quella pressione che le cala sulle spalle", ha detto Dominik, parlando della valutazione vietata ai minori scelta per Blonde. "Da un lato, penso che se avessi la possibilità di scegliere preferirei andare a vedere la versione vietata ai minori della storia di Marilyn Monroe, perché sappiamo che a causa di quella pressione la sua vita è sempre stata al limite, ed è finita male. Voi vorreste vedere la versione realistica e spinta al limite oppure quella sciacquata? Io credo che se questo film fosse uscito qualche anno fa, sarebbe uscito nel mezzo del MeToo e sarebbe diventato un portabandiera di tutta quella roba. A me non interessa in realtà: Blonde è un film che ha sicuramente una sua moralità, ma allo stesso tempo nuota in acque molto torbide e ambigue perché non credo che questi argomenti siano così bianchi o neri come la gente vorrebbe vederli. Diciamo che il film ce ne ha un po' per tutti e offenderà chiunque."

Blonde doveva debuttare a Cannes nel 2021, ma Netflix ha rinviato la premiere a causa di ulteriori modifiche al film. Lo streamer ha saltato Cannes nel 2022 e Dominik adesso sta puntando il Festival di Venezia. Il film sarà l'adattamento dell'omonimo romanzo di Joyce Carol Oates, ed è stato scritto e diretto da Dominik, acclamato autore de L'assassinio di Jesse James del codardo Robert Ford e Killing Them Softly. Il progetto è in lavorazione dal 2010, con Naomi Watts e Jessica Chastain originariamente scelte per la parte di Marilyn.