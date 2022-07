Blonde, Ana de Armas ragazza pin-up nei calendari alla Marilyn Monroe!

Dopo le nuove foto di Blonde pubblicate in esclusiva da Vanity Fair, la piattaforma di streaming on demand Netflix ha promesso il nuovo trailer in arrivo per la giornata di oggi e lo ha anticipato con due poster dedicati alla Marilyn Monroe di Ana de Armas.

Nelle locandine, che ricreano alcune pose da pinup dei primi anni di carriera di Marilyn Monroe come modella, potete vedere Ana de Armas trasformarsi nella sua 'Norma Jean': la carriera di Marilyn Monroe infatti iniziò come modella per servizi fotografici e calendari quando, nel 1945, ancora minorenne, Norma venne notata da David Conover nello stabilimento della Radio Plane, dove lavorava come operaia al posto del primo marito, James Dougherty, partito per la guerra. Il fotografo, andato nella fabbrica per immortalare "ragazze che tenessero su il morale delle truppe al fronte", rimase folgorato dalla sua bellezza e la incoraggiò ad intraprendere una carriera da modella.

Ricordiamo che Blonde sarà il primo film vietato ai minori di Netflix: la storia è l'adattamento dell'omonimo e controverso romanzo finto-biografico 'Blonde', della pluripremiata scrittrice Joyce Carol Oates, famoso per come mescola realtà e fantasia restituendo un ritratto di Marilyn Monroe realistico e idealizzato al tempo stesso, ultra-femminista e iper-drammatico. Il film debutterà in concorso al prossimo Festival di Venezia.

Per altri contenuti guardate il primo teaser di Blonde, e tornate più tardi per il full trailer in arrivo.