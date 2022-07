Blonde con Ana de Armas: 5 cose che non sapete sulla vita di Marilyn Monroe

Il trailer di Blonde con Ana de Armas ha fatto venire l'acquolina in bocca ai cinefili, agli appassionati del cinema di Andrew Dominik e ai fan di Marilyn Monroe: ma, dato che manca ancora tanto all'uscita del film prevista per il 23 settembre, abbiamo preparato per voi un piccolo antipasto.

Qui sotto vi proponiamo 5 cose che non sapete sulla vita di Marilyn Monroe, e che probabilmente saranno include nella 'finta-biografia' della star ispirata al controverso e acclamato romanzo di Joyce Carol Oates:

Un'infanzia terribile : non è un segreto che Norma Jeane Baker, prima di diventare l'iconica Marilyn Monroe, abbia avuto un'infanzia durissima. Molti però non sanno che sua madre, Gladys, ha passato tutta la vita dentro e fuori istituti psichiatrici, e che non ha mai rivelato la vera identità del padre di Marilyn Monroe alla piccola Norma Jeane, né che la bimba ha vissuto prima in un orfanotrofio e poi in affidamento quando sua madre fu definitivamente internata.

Il primo matrimonio a 16 anni : tutti conoscono i due tumultuosi matrimoni che Marilyn Monroe ha vissuto prima con la star del baseball Joe DiMaggio e poi con l'autore Arthur Miller, ma chi ha mai sentito parlare di James Dougherty? Si tratta di un operaio di Ventura County al quale Norma Jean, all'epoca sedicenne, decise di sposarsi per evitare di tornare in orfanotrofio. Nel '46 però James partì per la guerra e lei iniziò ad affacciarsi sul mondo di Hollywood, e alla fine decisero di separarsi.

Colazione da Tiffany, con Marilyn : il ruolo iconico di Audrey Hepburn nei panni di Holly Golightly in origine doveva andare a Marilyn Monroe, per volontà dello stesso Truman Capote, autore del libro da cui il film è tratto. Capote addirittura propose la Monroe alla Paramount, che però puntò sulla Hepburn.

Marilyn balbettava : se avete visto anche un solo film di Marilyn Monroe in lingua originale, sarete certamente rimasti colpiti dal suo modo quasi affannoso di parlare, che il suo fascino trasformava in un accento spesso seducente. In realtà, l'attrice parlava in quel modo per nascondere la sua balbuzie, con la quale ha combattuto per tutta la vita. Il difetto sarebbe tornato prepotente nel suo ultimo film, Something's Got to Give, che non fu mai completato a causa della sua morte.

La prima prima pagina di Playboy: il primo numero di Playboy venne pubblicato nel 1953 e, per quanto possa sembrare una leggenda che aggiunge prestigio al mito, Marilyn Monroe fu la regina del famoso paginone centrale. Tuttavia all'epoca la Monroe era un astro nascente di Hollywood (proprio quell'anno sarebbe uscito il clamoroso Niagara, che l'avrebbe resa una superstar) e non aveva partecipato ai servizi fotografici per la neonata rivista: la sua foto di nudo faceva parte di uno shoot fotografico realizzato da Tom Kelley diverso tempo prima, quando Norma Jeane era ancora sconosciuta.

Per altri approfondimenti vi ricordiamo che Blonde durerà quasi 3 ore, come confermato dalla home-page di Netflix dedicata al film.