Blonde: Adrien Brody è Arthur Miller nella nuova foto con Marilyn Monroe di Ana de Armas

Blonde sarà in concorso a Venezia 2022 e a poche ore dall'annuncio del programma ufficiale, Netflix festeggia con la pubblicazione di nuovi scatti inediti per l'attesissimo finto-biopic scritto e diretto da Andrew Dominik e basato sull'omonimo romanzo di Joyce Carol Oates.

Come potete vedere in calce all'articolo, le nuove straordinarie immagini di Blonde, esclusive di Vanity Fair, mostrano la protagonista Ana de Armas nei panni di Marilyn Monroe, ma anche Adrien Brody in quelli di Arthur Miller, celebre drammaturgo che divenne il terzo marito della superstar hollywoodiana. Tra gli scatti anche un dietro le quinte dal set che ritrae Andrew Dominik intento a fotografare Ana de Armas e Bobby Cannavale nei panni di Joe DiMaggio, famoso giocatore di baseball che fu il secondo marito della Monroe.

Ricordiamo che Blonde sarà il primo film Netflix vietato ai minori e uscirà il 23 settembre prossimo in esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand. Esattamente come il romanzo da cui è tratto, Blonde mescolerà realtà e finzione per reimmaginare la vita della grande star di Hollywood, esplorando la sua figura sia nel pubblico che soprattutto nel privato. Oltre ad Ana de Armas, Adrien Brody e Bobby Cannavale, il cast include anche Caspar Phillipson, Evan Williams, Toby Huss, Julianne Nicholson, Lily Fisher, Sara Paxton, David Warshofsky, Xavier Samuel, Michael Masini, Spencer Garrett, Chris Lemmon, Rebecca Wisocky , Scoot McNairy, Dan Butler, Garret Dillahunt, Lucy Devito e Ned Bellamy. Tra i produttori ci sono Brad Pitt, storico collaboratore di Dominik, e anche Dede Gardner, Jeremy Kleiner, Tracey Landon, Scott Robertson, con Christina Oh come produttore esecutivo.

Per altri approfondimenti non perdete il primo teaser trailer di Blonde.