Blonde, per Adrien Brody Ana De Armas è stata: 'Davvero eccezionale!'

I 14 minuti di standing ovation per Blonde a Venezia rappresentano già un indicatore importante circa l'interpretazione della De Armas nella pellicola basata sull'omonimo romanzo del 1999 di Joyce Carol Oates, ma per quelli ancora scettici ci pensa Adrien Brody a fugare gli ultimi dubbi.

Vestire i panni di Marilyn Monroe è indubbiamente impegnativo. Marilyn è stata non solo una delle icone più popolari d'America degli anni Cinquanta, ma ha visto la sua promettente vita finire tragicamente nel 1962 in un mistero che ancora oggi affascina ed interroga tutti.



Portarla sul grande schermo non è affatto semplice, ma pare che Ana De Armas ci sia riuscita alla perfezione convincendo, fin qui, tutti quelli che l'hanno già potuta ammirare nei panni di Norma Jeane Mortenson Baker/ Marilyn. Tra i tanti l'ultimo in ordine di tempo ad esprimersi sulla performance dell'attrice è stato il collega Adrien Brody, il quale ha speso per lei parole di stima e ammirazione: "La sua recitazione è stata a dir poco impressionante. Sono stato trasportato in un altro tempo e in un altro luogo, ha dato una rappresentazione di lei ricca di sfumature, emotivamente presente e coinvolgente. Sono ancora sbalordito. È stato davvero straordinario".

Non resta che attendere ancora qualche settimana, il biopic diretto dal regista neozelandese-australiano Andrew Dominik,infatti, debutterà in anteprima mondiale il 28 settembre su Netflix.