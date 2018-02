Blockers, John Cena e Leslie Mann nel nuovo poster ufficiale della family comedy

È grazie al puntualissimoche possiamo mostrarvi quest'oggi il nuovo poster ufficiale di Blockers , family comedy diretta dall'esordienteche vedrà tra i protagonisti della storia anche

Prodotto da Seth Rogen ed Evan Goldberg, in Blockers un trio di genitori comincerà a spiare i loro figli durante la serata del ballo scolastico, nella speranza d'impedirgli di fare sesso. Nel corso della loro 'missione segreta' s'immergeranno però inavvertitamente nella vita dei loro figli, scoprendo il vero significato dietro determinate emoji e partecipando ad alcuni giochi da festa abbastanza insoliti.

Nonostante all'apparenza sembri una commedia con poche pretese, dal trailer si riscontra l'ottima chimica e la buona verve comica del cast principale.



John Cena si sta ritagliando una buona fetta di carriera nel mondo del cinema e recentemente ha recitato in Daddy's Home 2 di Sean Anders e The Wall di Doug Liman al fianco di Aaron Taylor-Johnson.

Ike Barinholtz nel 2017 ha preso parte a tre pellicole: Fottute! di Jonathan Levine, Bright di David Ayer al fianco di Will Smith e Joel Edgerton e Mark Felt: The Man Who Brought Down the White House di Peter Landesman. Leslie Mann ha recitato invece recentemente in Single ma non troppo di Christian Ditler e in Come ti rovino le vacanze.



Blockers vedrà nel cast anche Ike Barinholtz, Kathryn Newton e Graham Phillips, per un'uscita prevista nelle sale americane il prossimo 6 aprile 2018.