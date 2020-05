Blockbuster, che fine ha fatto l'ultimo negozio del mondo durante la pandemia?

Non sono stati anni facili per l'ultimo negozio della catena Blockbuster durante l'avvento dell'era dello streaming, ma lo scoppio di una pandemia di sicuro non dev'essere stato d'aiuto.

Eppure, come riportato da Vice, in qualche modo il punto vendita resiste ancora, con una testardaggine a dir poco epica che gli ha permesso di sopravvivere anche alla morte del suo distributore di DVD: praticamente, quando la direttrice del negozio Sandi Harding vuole aggiungere nuove uscite ai suoi scaffali, deve uscire e andarseli a comprare.

"Il grande titolo per la prossima settimana è Call of the Wild", ha detto a Vice. "Di solito inizio con 30 copie su DVD e circa 12 a 14 Blu-Ray. Vado da Walmart, Target, Fred Meyer, tutti i rivenditori che abbiamo qui in città, e ne compro un po' da ciascuno di loro. A loro non piaccio molto, specie se entro e ripulisco i loro scaffali, quindi cerco di agire con coscienza e mi assicuro di lasciare anche delle copie per i loro clienti abituali".

Dopo aver dovuto chiudere per alcuni giorni per organizzarsi secondo le nuove norme anti-Coronavirus, il negozio è tornato alla carica aggiungendo una porta di servizio, che aiuta ad evitare gli assembramenti. Si può telefonare per prenotare la propria copia bluray o dvd, pagare rapidamente con carta di credito e afferrare la copia fisica dal commesso di turno, munito di tutto l'occorrente per la sicurezza come mascherina, guanti e salviette: con questo procedimento Harding ha affermato che il negozio ha 10-15 clienti in fila fuori dalla porta ogni giorno, che ha definito "una goccia nel mare" rispetto alla solita clientela pre-pandemia.

"Sono in una situazione difficile, perché una parte di me guarda all'economia e capisce che ho bisogno di più clienti che arrivano e spendono soldi, o la mia attività non sarà redditizia; ma allo stesso tempo mi considero un po' una Mamma Blockbuster", ha detto. "I miei figli lavorano in questo negozio, i clienti sono la mia famiglia e, mio ​​Dio, non voglio metterli a rischio. Ho il cuore letteralmente diviso in due, e ognuna delle due parti vorrebbe una cosa diversa".

Per altri approfondimenti vi rimandiamo agli aggiornamenti sul San Diego Comic-Con 2020