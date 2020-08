Blockbuster, chiude l'ultima sede: ora è un Airbnb davvero particolare!

Chi ha coltivato la propria passione per il cinema prima dell'avvento di internet e delle piattaforme streaming avrà sempre un posto nel cuore per le catene come Blockbuster: anche lo storico colosso del videonoleggio, però, sembra aver da poco esalato l'ultimo respiro.

È di queste ore, infatti, la notizia della chiusura dell'ultima sede di Blockbuster ancora aperta: si tratta di un negozio situato a Bend, in Oregon, che chiuderà i battenti per trasformarsi in qualcosa di nuovo e potenzialmente altrettanto valido per chi si nutre di cinema.

Il Blockbuster di Bend diventerà infatti un Airbnb decisamente particolare: gli ospiti della struttura avranno a disposizione, oltre ovviamente ad un appartamento con tutti i comfort, anche l'accesso all'intero catalogo del fu videonoleggio!

Non solo: i fortunati che soggiorneranno nel nuovo Airbnb di Bend potranno usufruire nel corso del loro pernottamento di bibite e snack inclusi nel prezzo! Un invito a nozze per i cinefili di tutto il mondo, non credete?

Su quest'ultimo punto dovremmo però in effetti appuntare una triste precisazione: il servizio sarà disponibile solo per gli abitanti del luogo e per sole tre notti, come segno di ringraziamento da parte del proprietario alla comunità di cinefili locali che fino all'ultimo istante ha sostenuto la sua attività. Il prezzo, d'altronde, sarà puramente simbolico: pernottare nell'ex-Blockbuster di Bend costerà solo 4 dollari. Chissà, comunque, che qualcuno non possa prendere spunto da questa fantastica idea...