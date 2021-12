Blockbuster, una nuova vita per la celebre catena di videonoleggio?

Un'organizzazione che si autodefinisce "Blockbuster DAO" sta tentando di raccogliere 5 milioni di dollari per acquisire i diritti di proprietà intellettuale del brand Blockbuster Video dagli attuali proprietari, ovvero la Dish Network Corporation, per dare vita a un nuovo servizio di streaming.

Ma che cos'è un DAO? L'acronimo sta per Decentralized Autonomous Organization (ovvero, organizzazione autonoma decentralizzata), un'entità la cui attività e gestita attraverso smart contract e le cui transazioni vengono registrate grazie alla blockchain.

L'organizzazione Blockbuster DAO ha annunciato in un tweet (che trovate a fine articolo) di voler dare nuova vita a Blockbuster, raccogliendo 5 milioni di dollari per acquisire il brand da Dish Network. Ma attenzione a farsi prendere dall'entusiasmo per il ritorno di Blockbuster: secondo la testata FX Empire, il DAO sta mettendo in atto una "campagna mediatica per fare pressione su Dish affinché venda i diritti del brand Blockbuster", ma Dish non ha mai espresso la volontà di cedere il marchio.

Dish Network aveva acquisito Blockbuster oltre dieci anni fa per 320 milioni di dollari, per poi procedere nel 2014 con la chiusura servizio di noleggio postale e degli oltre 9000 negozi (tutti tranne uno, a cui è stato dedicato il documentario The Last Blockbuster). Pertanto, è difficile che il gruppo televisivo del Colorado accetti un'offerta di soli 5 milioni per cedere i diritti del brand Blockbuster, che negli ultimi anni ha usato per del nuovo merchandising.