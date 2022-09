Blitz, sarà Saoirse Ronan la protagonista del nuovo film di Steve McQueen!

A breve anche in Italia rivedremo Saoirse Ronan sul grande schermo in occasione dell'uscita di Omicidio nel West End, che proprio nelle scorse settimane ha fatto il suo esordio nelle sale britanniche: la star di Piccole Donne, però, non si ferma qui, ed è già pronta a prender parte al prossimo film di Steve McQueen.

Sul finire dello scorso anno fu infatti annunciato Blitz, il film con cui il regista premio Oscar di 12 Anni Schiavo tornerà a sedersi dietro la macchina da presa dopo una pausa che dura ormai dal 2018, quando il nostro firmò il suo Widows - Eredità Criminale. Ma che film sarà questo nuovo lavoro del nostro Steve McQueen?

Prodotto da Apple Original Films, Blitz vedrà McQueen non soltanto nel ruolo di regista, ma anche di sceneggiatore e produttore: ambientato durante la seconda guerra mondiale, il nuovo film del regista di Hunger e Shame racconterà la vita dei londinesi durante il Blitz, appunto, vale a dire quel periodo in cui la Germania effettuò bombardamenti a tappeto su tutto il Regno Unito, tra il 1940 e il 1942.

Al momento non ci è ancora dato sapere altro circa la trama e il cast, che parte comunque da una protagonista di primo livello come Saoirse Ronan. Il resto della produzione sarà all'altezza? Lo scopriremo solo tra qualche tempo!