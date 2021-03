Ella Bleu Travolta, la figlia d'arte sarà in una rivisitazione di Alice in Wonderland

Come ha riportato nei giorni scorsi anche Deadline, Ella Bleu Travolta sarà la protagonista di Get Lost, una nuova rivisitazione di Alice nel Paese delle Meraviglie diretta da Daniela Amavia. La ventenne attrice, figlia di John Travolta e della compianta Kelly Preston, ha pubblicato la notizia anche sul suo profilo Instagram.

Come possiamo leggere anche in calce alla notizia, Ella Bleu Travolta si è detta felice dell'opportunità e non vede l'ora di lavorare con Daniela Amavia e con il produttore Michael Mendelsohn.

Stando alle notizie sulla trama trapelate finora, Get Lost reinterpreterà il famoso romanzo di Lewis Carroll con un "serraglio di umani" al posto dei personaggi animali. Alicia, la protagonista interpretata da Ella Bleu Travolta, viaggerà per l'Europa con lo zaino in spalla per rispettare le ultime volontà della madre, fino all'incontro con una ragazza strana e all'inizio di una nuova avventura che le aprirà il cuore e la mente.

La giovane figlia d'arte ha recitato insieme a John Travolta in film come Daddy Sitter, La Rosa velenosa e Gotti, oltre che in un recente spot pubblicitario andato in onda durante il Super Bowl, in cui i due hanno ballato sulle note della colonna sonora di Grease. Qualche mese fa abbiamo visto padre e figlia ballare in memoria di Kelly Preston.