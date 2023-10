Bleu de Chanel, ecco il nuovo corto di Martin Scorsese con Timothée Chalamet!

A poche ore di distanza dalla pubblicazione del poster ufficiale di Wonka, Timothée Chalamet si svela in un nuovo prodotto artistico: stiamo parlando del corto di Martin Scorsese su Bleu de Chanel, la celebre fragranza per uomo dalle note ambrate e muschiate.

"È uscito nelle sale il cortometraggio Bleu de Chanel di Martin Scorsese, con Timothéè Chalamet" scrive l'account Twitter/X di Solace Cinema, per poi allegare la clip. Quest'ultima mostra l'attore in vari contesti: in un talk show, nel proprio appartamento, alla fermata del tram. Le immagini, rigorosamente in bianco e nero, lasciano gradualmente spazio al blu – in linea col nome del profumo –, per poi culminare in una ripresa a colori sul finale.

La scelta cromatica, però, non è meramente espressiva: al contrario, costituisce un semi-simbolismo che esprime al meglio lo stato d'animo dell'attore/personaggio, così come le mutate pulsioni nel corso dello spot. Da sempre Blue invita a trovare se stessi e a svelare i propri punti di forza, senza ritrosie, e il corto di Scorsese rappresenta l'ennesima occasione per dimostrarlo.

Era il 2010 quando il regista diresse il precedente corto su Blue de Chanel, con Gaspard Ulliel (ricordato per Anime erranti, Hannibal Lecter e il postumo Coma) nei panni dell'interprete principale. "I'm not going to be the person I'm expected to be anymore" pronunciava sul finale, ossia: "Non sarò più la persona che gli altri si aspettano che io sia". Purtroppo, Ulliel è venuto a mancare nel gennaio 2022 a causa di un grave incidente con gli sci sulle piste di La Rosière, in Savoia.

