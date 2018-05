Bleeding Steel, primo trailer ufficiale per il nuovo action movie con Jackie Chan

È oggi grazie alla Lionsgate che possiamo mostrarvi il primo trailer ufficiale di Bleeding Steel, nuovo action movie diretto da Leo Zhang con protagonista il grande Jackie Chan, di ritorno in un titolo movimentato e dinamico dopo il buon The Foreignersu Netflix.

Bleeding Steel è un thriller ricco d'azione e soprprese che ricorda da vicino i tecno-scifi thriller degli anni '80. La storia segue Lin (Chan), un ispettore di polizia che opera nell'odierna Hong Kong. Lin riesce a intercettare un furfante squilibrato potenziato però da arti mecha, scoprendo così un'invenzione biochimica perduta ormai da tempo e creata da un genetista. Questa è stata impiantata poi nel corpo della figlia scomparsa dell'ispettore, e con l'aiuto di un giovane hacker, Lin tenterà proprio di trovare la ragazza, sconfiggere un'esercito di un misterioso rivale e scoprire l'esatta natura di un nuovo e misterioso fenomeno culturale conosciuto come Bleeding Steel.



Bleeding Steel vedrà nel cast anche Nana Ou-yang, Erica Xia-hou, Callan Mulvey e Tessa Haubrich, per un'uscita prevista nelle sale americane il prossimo 6 luglio, anche se la casa di produzione lo rilascerà via On Demand sul suo apposito servizio streaming, il Lionsgate Premiere. Da quanto visto nel trailer, le sequenze d'azione sembrano davvero spettacolari, girate con il solito stile ironica e coreografico di Chan.