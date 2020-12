Bleck Belt: Chris Pratt sarà protagonista della nuova commedia, i dettagli

Secondo quanto riportato su Deadline, Chris Pratt è appena salito a bordo di Black Belt, commedia della quale sarà sia protagonista che uno dei produttori. Questo è solo uno dei tanti progetti nel fitto programma che vede impegnato l'attore di Guardiani della Galassia e al momento non è chiaro quando potranno partire le riprese.

Black Belt racconterà la storia di un giovane ragazzo che prova disperatamente a diventare un esperto di karate; per raggiungere questo obiettivo verrà raggiunto da uno zio molto eterodosso (probabilmente il ruolo assegnato a Pratt) che indubbiamente ricoprirà una parte decisamente divertente e stramba all'interno di questa commedia (la trama ricorda anche alla lontana Cobra Kai, la serie sequel di The Karate Kid).

Black Belt è stato scritto da Randall Green, il quale ha una lunga gavetta sul piccolo schermo avendo scritto diversi episodi della serie Billions, nonché la pellicola Netflix The Perfect Date; ha anche firmato un paio di progetti che devono ancora entrare in produzione e intitolati The Swimsuit Issue e The Great Outdoors.

Come già detto in precedenza, Pratt è un attore molto impegnato al momento e non è chiaro quando Black Belt potrà entrare effettivamente in produzione né è stata fissata una data d'uscita provvisoria. Pratt è stato preso recentemente dalle riprese di Jurassic World: Dominion, l'ultimo capitolo della nuova saga di Jurassic Park diretto da Colin Trevorrow e con il ritorno del cast originale; prossimamente sarà nel cast di Thor: Love and Thunder, prima di tornare nuovamente come Peter Quill/Star-Lord nel terzo volume di Guardiani della Galassia.

Pratt sarà impegnato anche sul piccolo schermo in una nuova serie diretta da Antonine Fuqua intitolata The Terminal List.