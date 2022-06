Blasted: trailer sci-fi per la commedia Netflix fra Hangover e Hot Fuzz

Immaginate un incrocio post-matrimoniale alla Notte da Leoni, ma ambientatelo in Norvegia. Poi immaginate che gli alieni invadano la terra ed esorcizzino gli invitati, tanto da trasformare gli sposini in una coppia di zombie killer alla Hot Fuzz, ma con i laser tag al posto dei fucili. Otterrete il trailer di Blasted mostrato alla Geeked Week.

Con tutti gli sforzi che si fanno per rendere il proprio matrimonio un giorno indimenticabile, deve essere davvero frustrante trovarsi fra capo e collo una vera e propria invasione aliena che spara raggi verdi dagli UFO e trasforma invitati e vicinato in una massa urlante di zombie fluorescenti. Ma considerando quanto poco ci si diverte nei Paesi nordici, almeno così vuole lo stereotipo, deve anche essere un perfetto regalo di matrimonio, poter giocare a laser tag ma con obiettivi reali, umani, al prezzo della propria vita. Gioca o sposati.

Questa folle via di mezzo fra la trilogia degli Hangover e il secondo capitolo della Trilogia del Cornetto a firma Edgar Wright, cui possiamo aggiungere anche il Facciamola finita con James Franco e Seth Rogen, è il nuovo titolo Netflix in arrivo il 28 giugno, una delle date più ravvicinate fra gli annunci di questa Geeked Weed, almeno per quanto riguarda la seconda giornata a tema cinematografico. Di fronte a tanti altri progetti molto più attesi, potrebbe essere però l’occasione di recuperare il giusto intrattenimento in attesa delle uscite successive.

Recita la sinossi ufficiale: “Blasted segue gli amici d’infanzia Sebastian (Axel Bøyum) e Mikkel (Fredrik Skogsrud), che si sono riuniti per l’addio al celibato di Sebastian, pronto a unirsi in matrimonio con la sua anima gemella. Mentre Mikkel non è mai maturato oltre il prodigio del laser tag che era da adolescente, Sebastian è diventato un maniaco del lavoro ossessionato dalla carriera che sta usando la festa per ottenere con un potenziale cliente. Ma quando i festeggiamenti vengono interrotti d’improvviso da un’invasione aliena, toccherà a Mikkel e Sebastian riunirsi come l’insolente duo lasertag che erano una volta e reagire”.