Blake Lively vive senza pantaloni: scoprite la strana nuova moda dei vip di Hollywood

La pandemia e il lockdown hanno cambiato molte cose, inclusa la moda: gli abiti da lavoro sono stati sostituiti da abiti da allenamento, e i pantaloni stanno scomparendo. E adesso sembra che anche Blake Lively abbia aderito a questa nuova tendenza della 'vita senza pantaloni'.

A giudicare dalla sua nuova Instagram Story, che potete trovare in calce all'articolo, Blake Lively ha aderito alla nuova moda del 'senza pantaloni', che cita espressamente nel post. Non è la prima celebrità a mostrarsi senza pantaloni nelle foto di vita privata mostrate sui social, ed è difficile che sarà l'ultima. In generale, la nuova tendenza del 'senza pantaloni' è iniziata, come tutte le cose, quasi per scherzo, e legata soprattutto alle chiamate aziendali (come mostrato anche in una scena di Locked Down, il film con Anne Hathaway).

La moda è arrivata al punto in cui una pubblicità di Snickers e persino celebrità tra cui Tom Holland hanno avuto l'idea di farsi intervistare senza pantaloni. Poi, ad un certo punto, la cosa è diventata uno stile di vita, quando diversi vip di Hollywood, come Halle Berry, hanno abbracciato la vita senza pantaloni.

Nei giorni scorsi, Blake Lively ha infiammato i social con una foto del proprio lato b (senza pantaloni, appunto) pubblicata per sponsorizzare Free Guy, il nuovo film del marito Ryan Reynolds, e spingere i fan a correre al cinema.