Blake Lively, la torta di compleanno trolla Ryan Reynolds: 'Non so perché siamo sposati'

Serata romantica tra Blake Lively e Ryan Reynolds per i festeggiamenti del compleanno della star di Deadpool, anche se qualcosa pare essere andata sorta come al solito.

L'attrice, infatti, ha trollato il marito con un post esilarante condiviso su Instagram: pubblicando le fotografie della serata, che potete trovare in calce all'articolo e nelle quali si vede Ryan Reynolds ridere sorpreso per la torta preparata con tanto amore dalla conserte, Blake Lively ha commentato:

"1) Chi è l'anima perduta che seleziona la torta di compleanno. 2) Quale ANIMALE mangia la propria torta di compleanno senza prima spegnere le candeline. Ryan Reynolds, ecco chi. Buon compleanno. Onestamente non riesco a credere che siamo ancora sposati."

Come di certo saprete, il senso dell'umorismo della coppia è un vero e proprio segno distintivo del loro matrimonio: ad esempio, soltanto nelle scorse ore, Ryan Reynolds ha trollato Emilia Clarke, la star di Game of Thornes e Solo: A Star Wars Story colpevole di essere nata nel suo stesso giorno, e ha anche ringraziato Blake Lively per la 'sua prima volta' (ma non stava parlando di quello che pensate voi).

Se ancora non lo fate, seguite gli account dei due attori: non ve ne pentirete!

Per altri approfondimenti: sapevate che Blake Lively scelse il film Paradise Beach proprio per via di suo marito Ryan Reynolds?