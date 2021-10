Blake Lively torna ad attaccare Instagram: 'Basta pubblicare foto dei miei figli'

Ricorderete che tempo fa Blake Lively si era sfogata perché alcune foto in cui era stata paparazzata in compagnia dei figli erano finite sui social network. Ebbene, la cosa sembra non essere stata recepita completamente e l'attrice si è di nuovo scagliata contro un account Instagram responsabile della stessa indelicatezza in questi ultimi giorni.

Una pagina Instagram nota per pubblicare foto delle celebrità e delle loro famiglie ha postato un'immagine di Blake Lively con i suoi figli e l'attrice è intervenuta immediatamente per ammonirli: "Questo è inquietante. Avevo personalmente condiviso con voi che questo uomo mi aveva importunato e aveva molestato i miei figli. E voi le state ancora postando. Avevate detto che avreste smesso. Me l'avevate promesso personalmente. Questo non è un apprezzamento casuale. Questi siete anche voi che esponete dei bambini molto piccoli. Per favore. Cancellate. Per favore. Alcuni genitori sono d'accordo con questo. Noi. Invece. NO".

L'immagine è quindi stata cancellata in seguito e l'attrice ha anche ringraziato coloro che avevano smesso di seguire la pagina nel frattempo. "Grazie a tutti coloro che hanno smesso di seguire account che espongono dei bambini. Siete voi a fare la differenza. Grazie per la vostra integrità. Grazie".

La vicenda nasce quando il Daily Mail ha pubblicato un articolo pieno di fotografie di Blake Lively a passeggio per le strade di New York con le figlie James, 6 anni, e Inez, 4 anni, in passeggino, e Betty, di appena un anno, in braccio. Dopo aver notato tale articolo, Blake Lively ha raccontato la sua versione dei fatti in un post poi pubblicato su Instagram dove ha quindi descritto il modo "spaventoso" con cui sono state scattate quelle foto dai paparazzi.

L'attrice aveva chiuso con un appello ai tabloid nell'aggiornarsi, perché questa pratica in voga anni fa adesso non è lo molto, perché la sensibilità delle persone è cambiata su questo tema. Recentemente Blake Lively ha ironizzato su Ryan Reynolds, quando il marito ha annunciato una pausa di un anno dal cinema.