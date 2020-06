Blake Lively, star di Paradise Beach deride l'improponibile foto in slip di Ryan Gosling

Nelle ultime settimane è diventato virale sui social uno scatto di Ryan Reynolds, al punto da attirare l'attenzione perfino di sua moglie, la star Blake Lively.

La protagonista di Paradise Beach: Dentro l'incubo, solitamente molto schiva e riservata sui social, è intervenuta per commentare l'improbabile ed esilarante fotomontaggio che ritrae la star di Deadpool e 6 Underground in una posa più goffa che sexy: come potete vedere in calce all'articolo, l'attore appare sdraiato sulla cassa di un supermercato, con slip a stelle e strisce e una t-shirt striminzita.

E, siccome farsi gioco di Ryan Reynolds non è il passatempo preferito solo di Hugh Jackman, la Lively si è affrettata a commentare la foto " provocatoria": "Per favore, smettila di rubare le mie foto private", sottintendendo che quello è proprio il tipo di standard per le foto intime di Ryan Reynolds.

Il fotomontaggio è stato creato da Ronald McDonkey, un artista molto noto su Instagram per la sua capacità di reinventare l’immagine pubblica dei personaggi più noti. In passato si è anche attirato addosso diverse critiche ma l’attrice, che da Ryan Reynolds ha avuto tre figlie, ha saputo prendere lo scherzo per quello che era in realtà e ha aggiunto la sua risata all'intera faccenda.

