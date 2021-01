Blake Lively, le scene più hot della star di Hollywood

La carriera della splendida e amatissima Blake Lively è iniziata nel 2005 con un piccolo ruolo nell'adattamento cinematografico di 4 amiche e un paio di Jeans, divenendo una delle star più di successo del piccolo schermo e della sua generazione appena due anni dopo, grazie alla parte di Serena van der Woodsen in Gossip Girl.

Parte del suo successo, comunque, è dovuto alla sua straordinaria bellezza, che ha colpito sin da subito il pubblico internazionale e i tanti produttori o registi, che infatti hanno cominciato a sceglierla in dei ruoli relativamente importanti ma soprattutto sensuali. Molte scene hot con protagonista la Lively sono comunque presenti anche in Gossip Girl, ma pure al cinema ha avuto la sua parte.



A tal proposito, vogliamo ricordare alcuni dei suoi ruoli più sexy. Possiamo partire subito con uno dei suoi film da protagonista più famoso, The Shallows di Jaume Collet-Serra, dove la Lively ha praticamente sempre recitato in bikini. Citiamo poi la sua Ophelia ne Le Belve di Oliver Stone, personaggio che ha anche più di una scena di sesso hot all'interno della narrazione.



Arriviamo poi alla sua Krista in The Town di Ben Affleck e alla splendida Adeline in Adelina - L'eterna giovinezza di Lee Toland Krieger e concludiamo con due ruoli raffinati e sensuali in Café Society di Woody Allen e nell'ultimo Un piccolo favore di Paul Feig.