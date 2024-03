Blake Lively su Ryan Reynolds: 'Vederlo fare sesso al cinema è una tortura per me'

Dopo le ultime novità su Deadpool & Wolverine, l'attore Ryan Reynolds è tornato al centro del dibattito sulle scene di sesso al cinema grazie ad una nuova intervista della moglie e collega Blake Lively.

La star, che secondo le indiscrezioni potrebbe far parte del cast di Deadpool & Wolverine in un cameo nei panni di Lady Deadpool, è stata recentemente ospite del Tonight Show, e durante l'ospitata ha parlato del rapporto conflittuale nei confronti delle scene di sesso di Ryan Reynolds al cinema, citando proprio gli scorsi episodi della saga di Deadpool:

"Qualche tempo fa ero su un aereo con mia figlia, James. Ed è stata una specie di paradossale tortura perché, durante il volo, ovunque guardassi, c’era sempre uno schermo in cui mio marito faceva sesso con un’altra donna. Tutti stavano guardando Deadpool su quel maledetto aereo! Provateci voi a trascorrere 14 ore di volo con vostro marito che si fa mangiare il purè di patate dal sedere: perché, si, questa è una scena del film. È una forma di tortura molto crudele, e anche piuttosto insolita. E come se non bastasse mia figlia lo vede nello schermo e inizia a dire 'Da-Da!', e abbraccia lo schermo e lo bacia e lo saluta. Ma lui non risponde al saluto, e lei si offende perché pensa che sia FaceTime!"

Deadpool & Wolverine uscirà il 24 luglio prossimo. Per altre notizie, in queste ore Blake Lively si è scusata con Kate Middleton dopo la diagnosi della principessa del Galles resa pubblica da Buckingham Palace.

DUNE: PARTE DUE STEELBOOK 2 (4K Ultra HD Blu-ray) è uno dei più venduti oggi su