Blake Lively e Ryan Reynolds a sostegno dell'Ucraina: 'Raddoppieremo ogni donazione'

La difficile situazione dell'Ucraina ha spinto numerose star del mondo dello spettacolo ad esporsi di persona per aiutare la nazione posta attualmente sotto l'assedio delle truppe russe e tra queste, Blake Lively e Ryan Reynolds sono in prima linea.

I due attori hanno invitato i propri fan a donare all'UNHCR con lo scopo di provvedere alle esigenze della popolazione ucraina gravemente messa in difficoltà da questa scellerata guerra e per motivare i propri follower hanno deciso di raddoppiare di tasca propria le eventuali donazioni giunte all'agenzia delle Nazioni Unite specializzata nella gestione dei rifugiati.

L'ex star di Gossip Girl ha scritto: "Ryan Reynold e io raddoppieremo ogni donazione giunta al'UNHCR fino a $ 1.000.000. L'UNHCR è sul campo per aiutare gli oltre 50.000 ucraini che hanno dovuto abbandonare le loro case in meno di 48 ore. Questa associazione sta fornendo aiuti e collabora anche con i paesi vicini per garantire protezione a queste famiglie".

Riproponendo la stessa immagine del bambino postata da sua moglie, l'interprete di Deadpool ha scritto: "In 48 ore, innumerevoli ucraini sono stati costretti a fuggire dalle loro case nei paesi vicini. Hanno bisogno di protezione. UNHCR la sta fornendo loro. Quando fai una donazione, ne faremo una anche noi fino a $ 1.000.000, creando un DOPPIO aiuto".

Intanto Sean Penn si trova in Ucraina per raccontare ciò che la popolazione di questa nazione dell'Europa orientale sta subendo. E dopo le molteplici richieste di sanzioni economiche, ora è giunta anche la richiesta di boicottare il cinema Russo. L'accademia del cinema ucraino pensa infatti che l'UE debba tagliare i fondi a quello che è un possibile mezzo di propaganda utilizzato da Putin.