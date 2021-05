Blake Lively e Ryan Reynolds, i selfie della coppia alla partita degli Yankees!

Blake Lively e Ryan Reynolds non sono una coppia molto social per quanto concerne gli eventi mondani. Tuttavia l'altra sera le due star hanno fatto un'eccezione recandosi ad una partita degli Yankees a New York. Lively e Reynolds hanno condiviso molte foto della serata sulle loro storie e nei post di Instagram.

Blake Lively ha pubblicato una foto con l'outfit per la serata e la scritta:"Mom & Dad Girl Summer", in riferimento alle tre figlie (James, Inez e Betty).

"Grazie @clintfrazierr per essere il mio stilista professionale. Questo cappello è un grande miglioramento rispetto allo schifo con il quale mi ero presentata. Dopo 14 anni a New York penso che stasera mi abbia resa una Yankee ufficiale" ha scritto l'attrice.



Blake Lively e Ryan Reynolds spesso si divertono a punzecchiarsi sui social, dove Reynolds è un autentico mattatore.

La star di Deadpool ha condiviso un'immagine tenera con la moglie:"Blake mi ha portato al mio primo derby casalingo allo stadio @yankees stasera. Hanno vinto 10 a niente. Non sto dicendo che sono un portafortuna. Dico solo che @clintfrazierr vuole che giochi a sinistra per il resto della mia vita".

Nelle storie di Instagram Blake Lively ha pubblicato anche la sua manicure ispirata a New York. Un momento di felicità per la coppia dopo la quarantena che ha contraddistinto tutto il mondo tra il 2020 e il 2021.



Lo scorso ottobre la torta di compleanno di Blake Lively trollò il marito Ryan Reynolds, confermando al pubblico la sensazione di essere di fronte ad una delle coppie più scherzose e divertenti di Hollywood.