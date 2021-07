Blake Lively ha raccontato la 'spaventosa' esperienza delle sue figlie con i paparazzi

Nelle ultime ore, Blake Lively si è rivolta apertamente ai tabloid e ai suoi paparazzi per ribadire l'importanza della privacy nella sua famiglia e specialmente nei confronti delle sue tre figlie, avute dal matrimonio con Ryan Reynolds, quest'ultimo incontrato sul set di Lanterna Verde nel 2011 e sposato nel settembre del 2012.

La vicenda nasce quando il Daily Mail ha pubblicato un articolo pieno di fotografie di Blake Lively a passeggio per le strade di New York con le figlie James, 6 anni, e Inez, 4 anni, in passeggino, e Betty, di appena un anno, in braccio. Dopo aver notato tale articolo, Blake Lively ha raccontato la sua versione dei fatti in un post poi pubblicato su Instagram dove ha quindi descritto il modo "spaventoso" con cui sono state scattate quelle foto dai paparazzi.

"Le mie bambine sono state stalkerate da un uomo tutto il giorno", ha commentato Lively. "Saltava fuori e poi si nascondeva. Una sconosciuta per strada ha litigato con lui perché era rimasta parecchio turbata dalla scena. Quando ho provato con calma ad approcciare il fotografo che avete assunto per scattare queste foto e parlarci, lui è scappato via. Ed è spuntato fuori di nuovo più avanti".

Lively ha quindi continuato rivolgendosi direttamente ai tabloid che utilizzano in questo modo i loro paparazzi: "Controllate il background dei fotografi che pagate per stalkerare i bambini? Se i fotografi avessero parlato con me sarei stata d'accordo a sorridere e salutare, così da lasciargli scattare delle foto di me lontano dalle mie figlie, bastava lasciare le mie figlie in pace. Perché è stato spaventoso".

L'attrice ha chiuso con un appello ai tabloid nell'aggiornarsi, perché questa pratica in voga anni fa adesso non è lo molto, perché la sensibilità delle persone è cambiato su questo tema: "Almeno ascoltate i vostri follower, loro capiscono che è inquietante pagare delle persone per stalkerare dei bambini. Per favore, smettere di pagare degli uomini adulti per nascondersi e dare la caccia ai bambini. Ci sono un sacco di foto che avreste potuto pubblicare senza i bambini, per favore cancellatele. E dai, state al passo con i tempi".

La medesima cosa era capitata alla modella Gigi Hadid, che aveva scritto lei stessa un post su Instagram sull'argomento. In Italia la divulgazione di foto di minori a mezzo stampa è limitata dal codice della privacy e richiede il consenso esplicito dei genitori o tutori.