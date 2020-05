Blake Lively protagonista e produttrice del film Netflix 'Dark Days At The Magna Carta'

Blake Lively sarà anche bloccata a casa con Ryan Reynolds per via della quarantena, ma la sua carriera non si ferma di certo: l'attrice di Le Belve sarà infatti protagonista e produttrice di un nuovo film di Netflix, Dark Days At The Magna Carta.

Si tratta di un nuovo thriller post-apocalittico incentrato sulla figura di una donna (Blake Lively) che dovrà ricorrere a delle misure piuttosto estreme per salvare la sua famiglia durante una catastrofe.

Secondo Variety, la pellicola potrebbe essere la prima di una trilogia, ma non c'è bisogno di aggiungere che tutto dipenderà dal suo successo con gli abbonati alla piattaforma streaming.

Dark Days at the Magna Carta sarà scritto da Michael Paisley, già assistente di produzione per The Witcher, e prodotto, oltre che dalla Lively e la sua società di produzione, B for Effort, anche da Vorhoff, Dan Cohen e Shawn Levy, il produttore di Stranger Things e regista di Free Guy, film in cui recita anche il marito della Lively, Ryan Reynolds. Di recente, il duo Levy-Reynolds ha rinnovato la sua collaborazione per un nuovo film targato Netflix in cui l'attore interpreterà uomo che tornerà indietro nel tempo per convincere un se stesso tredicenne a confrontarsi con il proprio padre.