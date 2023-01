Blake Lively, il pancione vs la palestra: 'Qualcosa non sta funzionando'

Blake Lively e Ryan Reynolds aspettano il loro quarto figlio. I due sono una delle coppie più amate di Hollywood, soprattutto per la loro spiccata ironia. A riconfermarla, è uno spiritoso post Instagram dell'attrice.

"Sto seguendo il programma di @donsaladino da mesi. Qualcosa non funziona", scrive l'attrice nel post Instagram: esso mostra due foto, scattate chiaramente a distanza di tempo, di lei e il suo allenatore. La differenza? Uno dei due è rimasto uguale, mentre l'altro è evidentemente più... gonfio. Apertamente ironica, Blake Lively mostra la crescita del suo pancione durante la sua quarta gravidanza, e il suo umorismo non si smentisce mai.

Intanto arriva l'annuncio del primo film di Taylor Swift: il The Last Great American Dynasty vedrebbe Blake Lively e Ryan Reynolds come protagonisti, insieme a Jesse Tyler Ferguson. Chiaramente questa è una congettura dei fan, infatti non è ancora chiaro quale sarà il progetto al quale si dedicherà la pop star né gli attori del cast. Eppure, la maggior parte dei fan sono abbastanza convinti che si tratterà dell'adattamento di The Last Great American Dynasty (un brano del suo album del 2020). La coppia Lively-Reynolds sarebbe inoltre la più quotata: molti fan vorrebbero i due come protagonisti assoluti del film.