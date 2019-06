Blake Lively, Jessica Alba, Mila Kunis e Megan Fox spiegano il rifiuto per scene di nudo

Recentemente, con le dichiarazioni di Emilia Clarke sulle scene di nudo e soprattutto col crescere delle misure di sicurezza sui vari set per stroncare sul nascere anche solo la possibilità di molestie sessuali, il dibattito sul nudo al cinema si è riacceso.

Nello specifico, abbiamo raccolto da varie interviste le dichiarazioni in proposito di alcune fra le star mondiali più amate dal pubblico maschile (e non, ovviamente), come Blake Lively, Jessica Alba, Mila Kunis e Megan Fox.

La Lively, ad esempio, ha usato una body double per la scene di nudo nel recente Un Piccolo Favore, e ha parlato della questione col Daily Mail:

"Quando vedo la nudità nei film ne sono sempre distratta. So che se guardo una scena e qualcuno ha le tette al vento, allora tutto ciò su cui riesco a concentrarmi sono quelle teste. Sarà un mio limite, ma non posso farci niente. Non credo che girerò mai una scena nuda."

Per Jessica Alba, invece si tratta più semplicemente di pudicizia:

"Non voglio che i miei nonni vedano le mie tette" ha dichiarato a Glamour. "Questo è quanto. Sarebbe strano alle cene di famiglia a Natale. E, voglio dire, insomma, nessuno dei film che ho fatto sarebbe stato migliore se io fossi comparsa nuda."

Mila Kunis, che in Amici di Letto ha mostrato solo il profilo del seno per poi lasciare il resto del lavoro ad una body double, con Allure ha spiegato di essere "gelosa" del suo corpo:

"Ho mostrato il profilo del seno! Non ho bisogno di mostrare anche il sedere. Non si può avere entrambe le cose."

Infine Megan Fox, divenuta letteralmente sinonimo di sensualità nei primi anni del '2000, ha spiegato a The Mirror che la decisione di non apparire nuda davanti alla cinepresa ha a che fare con i suoi figli:

"Ci sono alcuni buoni progetti che ho rifiutato nonostante coinvolgessero attori di talento e registi di talento, perché le cose che le donne sono obbligate a fare nei film sono cose che non voglio che i miei figli possano vedere in futuro ... Credo che siano cose degradanti per la donna che interpreta il personaggio."ù

Voi cosa ne pensate in proposito? Fatecelo sapere nei commenti.

Per altri approfondimenti, leggete cosa ne pensa Maisie Williams di Game of Thrones, che proprio nella serie HBO ha recitato la sua prima scena di nudo.