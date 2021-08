Blake Lively infiamma i social: lato b da urlo su Instagram per promuovere Free Guy

Il nuovo film con protagonista Ryan Reynolds Free Guy è attualmente disponibile nei cinema italiani e nel resto del mondo, e in attesa degli incassi del week-end la commedia fantascientifica diretta da Shawn Levy ha trovato una supporter in più: Blake Lively.

Come potete vedere nella foto in calce all'articolo, l'attrice, sposata con da anni con Ryan Reynolds, ha pubblicato sulla Stories della propria pagina ufficiale del social network Instagram una foto a dir poco bollente che la ritrae a bordo piscina in bikini, a mettere in mostra un lato b da urlo. Nella vasca la sagoma di Ryan Reynolds, o meglio del suo personaggio Guy: anche lui chiaramente perde la testa per il corpo statuario della superstar.

"Andate a vedere Free Guy questo week-end o rimarrete delusi" ha scritto Blake Lively. Voi avete in programma di andare al cinema nel fine settimana? O siete già andati nei giorni scorsi? Fatecelo sapere nella sezione dei commenti.

Free Guy racconta la storia di Guy, un semplice cassiere di banca che si rende conto di esistere all'interno del mondo di Free City, un popolare videogioco open world nel quale rappresenta un banale NPC (un personaggio non giocante). Riuscendo a mettersi in comunicazione con il mondo esterno, il nostro mondo, si farà aiutare da una programmatrice di videogame (Jodie Comer) per salvare Free City dal creatore del videogame, Antoine, interpretato da Taika Waititi e deciso a cancellare ogni cosa. Il film è stato diretto da Shawn Levy su una sceneggiatura di Matt Lieberman e Zak Penn. Nel cast anche Joe Keery, Lil Rel Howery e Utkarsh Ambudkar.

Per altri approfondimenti scoprite cinque film sui videogame da recuperare in streaming.