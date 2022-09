Blake Lively incinta si sfoga contro i paparazzi e spuntano info sul Deadpool 3

Lively aspetta il quarto figlio da Ryan Reynolds, la notizia è arrivata nei giorni scorsi dopo la sua apparizione al Forbes Power Woman dove ha messo in mostra il suo inequivocabile pancione e ora, l'attrice stanca dei paparazzi ha condiviso alcuni scatti dell'ultimo periodo lasciandosi sfuggire forse anche qualche info su Deadpool 3.

Nel post pubblicato su Instagram in cui ha condiviso una serie di foto degli ultimi mesi, l'attrice ha scritto: "Ecco le foto di me incinta nella vita reale, quindi gli 11 ragazzi che aspettano fuori casa mia per un avvistamento mi lasceranno in pace. Spaventate me e i miei figli. Grazie a tutti gli altri per tutto l’amore e il rispetto e per continuare a non seguire più account e pubblicazioni che condividono foto di bambini. Avete tutto il potere contro di loro. E grazie ai media che hanno una 'Politica No Kids'. Tutti voi fate la differenza".

Come potrete vedere voi stessi però, nello stesso post spunta un'immagine di Ryan Reynolds travestito dal celebre mercenario chiacchierone con in dosso una tuta simile a quella indossata in Deadpool 2, solo ricoperta di cenere e tenuta insieme dall'utilizzo di nastro adesivo in grande quantità.

Non è chiaro perchè l'attori indossi questo costume di scena, sebbene speso e volentieri Reynolds indossi questa tuta. Tutto lascia ipotizzare che presto o tardi avremo nuove informazioni. Per adesso sappiamo solo che Deadpool 3 sarà rated R. Voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.