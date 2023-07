Blake Lively e quell'esperienza shock a Disneyland: 'Da piccola fui bandita per un anno'

Star tra le più amate della Hollywood di oggi, Blake Lively non ha sempre avuto un buon rapporto con Disney... Anzi, diciamo anche che la nostra ha fatto parte per un po' di tempo di una vera e propria lista nera firmata da Topolino, per quanto il discorso non fosse relativo al cinema, ma al più famoso e amato parco divertimenti al mondo.

Lively, infatti, raccontò qualche tempo fa di esser stata bandita da Disneyland per un anno quando aveva appena sei anni: "Ero davvero piccola, quindi non sono responsabile di questa cosa, è tutta colpa di mio fratello. In pratica, se ti fai dare questo timbro quando esci dal parco, spruzzandoci sopra della lacca per capelli puoi trasferirlo sulla mano di qualcun altro. Quindi, nel parcheggio, mio fratello avvicinò delle persone e disse loro: 'Hey, possiamo spruzzare la lacca e passarvi il timbro'" furono le parole dell'attrice.

La star di Gossip Girl proseguì: "Quindi qualcuno arrivò e disse: 'Scusa, puoi seguirmi?', e io avevo solo sei anni, mio fratello mi disse di negare tutto, era un fuorilegge professionista. [...] Ci portarono nei sotterranei di Disneyland, era tutto bianco, tutti erano vestiti di bianco, i mobili erano bianchi, e ci interrogarono... Fu davvero spaventoso e traumatico". Come darle torto! Tutto è bene quel che finisce bene, comunque: oggi Blake Lively sta alla grande e si mostra a noi in palestra con tanto di pancione.