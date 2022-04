Blake Lively debutta alla regia con Seconds, adattamento della graphic novel del 2014

Blake Lively debutterà alla regia con "Seconds", basato sulla omonima graphic novel creata da Brian Lee O'Malley nel 2014. L'attrice collaborerà con Edgar Wright e Marc Platt.

La storia racconta le vicende di Katie, che da qualche anno fa la chef in una cucina di un ristorantino chiamato appunto Seconds, ma lavora duro per aprire un locale tutto suo in un vecchio edificio lungo il fiume, nel quale ripone tutte le proprie speranze di successo. Tra lo stress, le preoccupazioni, la mancanza di soldi e un ex fidanzato che le ha spezzato il cuore, la sua non sembra proprio essere la vita che ha sempre sognato: ha 29 anni e la sensazione di non avere più il controllo su niente. Ma grazie all'incontro sovrannaturale con il curioso "spirito della casa" di Seconds, Katie scopre un modo inaspettato di "correggere" il passato e rimediare ai propri errori. Una scappatoia fin troppo facile, che metterà a rischio la sua stessa esistenza e quella di tutto il mondo da lei conosciuto.

Edgar Wright, che ha diretto l'amato film del 2010 Scott Pilgrim vs. the World, basato su un'altra graphic novel di O'Malley, ha adattato la sceneggiatura e produrrà il nuovo film insieme al tre volte candidato all'Oscar Marc Platt.

Intanto, insieme a suo marito Ryan Reynolds, Blake Lively si è schierata a sostegno dell'Ucraina. In attesa di nuove informazioni sulla pellicola, vi rimandiamo con le parole di Lively sull'esperienza delle figlie con i paparazzi.