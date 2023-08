Blake Lively compie 36 anni: 'Per me è più sexy non esibire tanta pelle'

Blake Lively va ammirata per ogni aspetto della sua persona: l'innegabile simpatia, complice anche un infinito repertorio di gag con il marito Ryan Reynolds, il suo rapporto con i fan, il talento e, ovviamente, una bellezza che è sotto gli occhi di tutti. Ma cosa vuol dire essere sexy secondo la star di Gossip Girl?

La domanda ci sorge in un giorno non casuale: l'attrice che da bambina ha vissuto un'esperienza traumatica a Disneyland a causa di un giro d'affari non proprio legale nel quale era coinvolta con un fratellino particolarmente intraprendente compie infatti oggi 36 anni, e mentre i social si riempiono di messaggi d'auguri ci tornano in mente alcune sue parole al riguardo.

"Mi piace il mio lavoro, ma per me sarebbe più sexy non esibire tanta pelle. È molto più stuzzicante a volte essere coperte dalla testa ai piedi, perché incuriosisce indovinare cosa c’è sotto" ebbe a dire qualche tempo fa la nostra Blake, che non a caso sul suo look ha sempre giocato moltissimo (impossibile, in tal senso, non ricordare i meravigliosi outfit sfoggiati da Lively ai vari Met Gala).

E voi, cosa ne dite? Siete d'accordo con il punto di vista dell'attrice di Lanterna Verde e Un Piccolo Favore? Diteci la vostra nei commenti! Noi, ovviamente, torniamo a fare tanti auguri di buon compleanno a Blake Lively.