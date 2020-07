Blake Lively commenta su Instagram a Ryan Reynolds: 'Questo mi ha messa incinta!'

Esilarante siparietto fra i coniugi Blake Lively e Ryan Reynolds sulla pagina ufficiale dell'attore per il social network Instagram: la star nelle scorse ore ha celebrato il decimo anniversario di un suo famoso film, ma la festa è stata arricchita dalla comparsa della moglie fra i commenti.

Come potete vedere in calce all'articolo, l'attore di Deadpool ha condiviso sul social una clip di Buried, suo grande successo che ha compiuto dieci anni nel scorse ore. Reynolds ha scritto:

"Prima di Deadpool, ero un vero attore. Uno dei miei progetti preferiti è un film chiamato Buried, e da oggi è disponibile su Hulu. 10 anni dopo, non è invecchiato di un giorno! Anche se non mi ricordavo questo product placement aggressivo."

A commentare il video è spuntata la moglie dell'attore, che ha rivelato: "Penso che mi abbia messo incinta".

Come sempre con Ryan Reynolds e i social la cosa è degenerata, dato che l'attore ha punzecchiato la moglie: "Blake Lively: sarò fuori dall'ufficio a partire dal 22 luglio, e ci resterò per sempre. Se hai bisogno di assistenza immediata durante la mia assenza, ti preghiamo di contattare qualcuno. Chiunque. Altrimenti risponderò al tuo messaggio il prima possibile al mio ritorno, che però è improbabile. Grazie."

Ricordiamo che la coppia condivide tre figli: James, 5 anni, Ines, tre e un terzo figlio, nato nell'ottobre 2019, il cui nome non è ancora stato rivelato. Per altri approfondimenti: Blake Lively accettò Paradise Beach proprio per Buried; inoltre guardate l'improbabile foto sexy di Ryan Reynolds.