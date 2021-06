Blake Lively arriva su Netflix: annunciato il thriller We Used To Live Here nato su Reddit

Come riportato da Deadline, Netflix ha appena acquisito i diritti di sfruttamento cinematografico del racconto We Used To Live Here, pubblicato per la prima volta su Reddit da Marcus Kliewer. Protagonista del film sarà Blake Lively, coinvolta anche in qualità di produttrice per questo film thriller dai contorni psicologici davvero inquietanti.

Pubblicato sul social network Reddit che ha da poco inaugurato una categoria di racconti in grado di farti perdere il sonno, il racconto in questione ha delle premesse molto accattivanti: una donna riceve una visita mentre il marito è al lavoro. Si tratta di una famiglia: padre, madre e figli. L'uomo dice che un tempo abitava in quella casa e che vuole solo dare un'occhiata intorno. La nuova proprietaria si sta da poco abituando alla abitazione ma le cose diventano sempre più strane quando una tempesta di neve si abbatte sul luogo e loro non vogliono più andare via. La proprietaria attuale si pentirà di aver aperto quella porta.

Alla produzione come detto c'è la stessa Lively insieme a Kate Vorhoff, Scott Glassgold, Matt Reeves e Adam Kassan. Al momento non c'è nessun regista coinvolto nel progetto e nemmeno uno sceneggiatore ufficiale.

Si tratta del secondo film che Netflix acquista da Reddit, dopo My Wife & I Bought a Ranch scritto da Matt Query e che al momento Harrison Query, il fratello dello scrittore, sta adattando per lo schermo. Lively ha recentemente firmato per l'adattamento Netflix di Lady Killer, basato sulla serie a fumetti della Dark Horse. L'ultimo film in cui l'abbiamo vista è The Rhythm Section di Reed Morano.

We Used To Live Here verrà pubblicato anche in formato cartaceo, con i diritti che verranno messi all'asta molto presto.