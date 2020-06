Blake Lively accettò Paradise Beach per suo marito Ryan Reynolds: ecco perché

Stasera torna in televisione il thriller Paradise Beach - Dentro L'Incubo, shark-movie del 2016 diretto da Jaume Collet-Serra e con protagonista la splendida Blake Lively.

L'attrice, in una vecchia intervista, rivelò di aver preso parte al film come risposta a suo marito Ryan Reynolds, che nel 2010 aveva preso parte ad un altro film minimalista (ancora più minimalista), ovvero Buried - Sepolto di Rodrigo Corés. La Lively dichiarò: "Questo è stato uno dei motivi per cui ho voluto affrontare un film come questo, perché sapevo quanto era stato difficile per lui ma anche quanto è stato gratificante completarlo".

Per il film la Lively aveva soltanto una controfigura, da utilizzare nelle scene di surf: trattasi della surfista professionista Isabella Nichols, australiana di 19 anni (all'epoca delle riprese), che ha insegnato all'attrice come pagaiare correttamente, come incerare una tavola e altri tecnicismi. Curiosamente, però, la paura degli squali di Blake Lively è reale: l'attrice ha infatti rivelato in un'intervista che è terrorizzata dai cacciatori marini, e che non ha mai visto Lo Squalo di Steven Spielberg.

Doversi confrontare con la sua più grande paura, tuttavia, non è stata la parte più difficile della produzione del film per la Lively. L'attrice ha dichiarato: "La parte più difficile è stata quella di indossare un costume per dare l'impressione che la location fosse tropicale, ma in realtà si gelava!".

Per altri approfondimenti vi rimandiamo alla recensione di Paradise Beach - Dentro l'incubo.