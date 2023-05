Blair Witch Project, annunciato un nuovo capitolo della saga horror cult

All'inizio di quest'anno avevano preso il largo alcune voci di corridoio a proposito del possibile arrivo di un nuovo film della saga di The Blair Witch Project prodotto da Lionsgate, e nelle ultime ore il progetto sembra essere diventato ufficiale.

Come riportato da Bloody Disgusting, infatti, l'ultimo numero di Production Weekly ha rivelato che il regista Oliver Park è legato a un misterioso "Untitled Blair Witch Sequel". Park, regista del film dell'anno scorso The Offering e A Night of Horror: Nightmare Radio del 2019, secondo quanto riferito dirigerà il film, con le riprese che si svolgeranno entro la fine dell'anno. Lionsgate non ha confermato nulla di tutto ciò, quindi rimanete sintonizzati per ulteriori aggiornamenti.

Come sanno bene i fan dell'horror, l'originale The Blair Witch Project del 1999 arrivò come un fulmine a ciel sereno e, grazie ad una campagna di marketing virale che ha fatto la storia del cinema riuscì a diventare un vero e proprio fenomeno culturale che trasformò un progetto semi-amatoriale con un budget di poche migliaia di dollari in uno dei film più redditizi di tutti i tempi, con un incasso di oltre 240 milioni di dollari al botteghino globale.

Ricordiamo che il franchise, oltre al film originale, è composto anche da altri due film, il sequel Il libro segreto delle streghe - Blair Witch 2 uscito nel 2000 e il più recente Blair Witch del 2016, diretto dal regista di culto Adam Wingard.