Blade, Wesley Snipes ha scritto due sceneggiature per un eventuale sequel: 'Mai dire mai'

Mentre il Blade di Mahershala Ali si prepara ad arrivare sui nostri schermi, lo storico interprete del personaggio, Wesley Snipes, si dice pronto a vestirne nuovamente i panni. Sarebbe dunque in arrivo un sequel del Blade che ha fatto il suo esordio nel '98? Snipes avrebbe già due sceneggiature pronte.

L'attore ha recentemente dichiarato che lascerà sempre una porta aperta per interpretare Blade, dunque se la Marvel dovesse chiamarlo non avrebbe dubbi sulla sua risposta. "Mai dire mai. Finché sono in salute e in forma, posso rockeggiare con loro", ha infatti detto Snipes alla domanda su un possibile ritorno. "Sì, per quanto riguarda le mie previsioni su un arrivo futuro, non lo so. Non lo so. Credo che se fosse dovuto accadere, sarebbe già successo. Ma ehi, mai dire mai."

L'attore ha in verità ammesso che al termine della trilogia aveva pensato alle possibilità di andare avanti con un franchise. Infatti i primi film di Blade avevano incassato poco più di 400 milioni di dollari, una cifra considerevole per un cinecomic ai tempi. E Snipes credeva talmente tanto a un futuro che secondo quanto dichiarato aveva lavorato con il suo team a un quarto capitolo. "In realtà abbiamo scritto due sceneggiature", ha detto Snipes. "Abbiamo due versioni di una narrazione che si sarebbero adattate bene al mondo di Blade. Ma visto che non abbiamo seguito quella strada e non abbiamo più bussato a quella porta, le abbiamo modificate e ora le usiamo per altro. Quindi adesso ho due Blade killer."



Una cosa sembra certa: la Marvel non lo ha contattato neanche per un cameo nel nuovo film del MCU in uscita!