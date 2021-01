Blade: Wesley Snipes sarà nel nuovo film Marvel? La sua risposta è epica

Come saprete, i Marvel Studios sono già al lavoro sul loro film dedicato a Blade che avrà come protagonista il due volte Premio Oscar Mahershala Ali, che sarà quindi il Blade ufficiale dell'Universo Cinematografico Marvel. I fan però si chiedono se il cast includerà anche Wesley Snipes, indimenticato interprete nella trilogia New Line Cinema.

Che Wesley Snipes sia stato amatissimo nei panni del cacciatore di vampiri Eric Brooks, lo dimostra l'affetto duraturo che i fan delle tre pellicole in cui è comparso nel ruolo gli hanno sempre dimostrato. E l'ultima domanda arriva proprio da un suo fan, che su Twitter ha chiesto all'attore: "Wes, puoi essere di nuovo Blade?", al che Wesley Snipes ha risposto in modo decisamente epico: "Io sono Blade... per sempre".

Annunciato dal presidente e produttore dei Marvel Studios durante il Comic-Con di San Diego nel luglio 2019, Blade riporterà sul grande schermo il celebre cacciatore di vampiri reso popolare da Wesley Snipes nella trilogia originale firmata, dagli altri, anche da Guillermo Del Toro. Nel reboot, che sarà ambientato nel Marvel Cinematic Universe, Mahershala Ali sarà Eric Brooks, un vampiro per metà ancora umano che usa le sue abilità sovrumane per distruggere i non morti e proteggere l'umanità.

Secondo quanto dichiarato in precedenza Blade dei Marvel Studios è nato da un'idea di Mahershala Ali: l'attore ha inseguito il personaggio dal 2016, quando ha interpretato Cornell "Cottonmouth" Stokes in Luke Cage per Marvel Television e Netflix.

Per molti Snipes è rimasto lo storico interprete di Blade, testimone che sta per passare a Mahershala Ali e al Marvel Cinematic Universe, mentre per altri è l'attore eclettico che ha assunto ogni genere d'identità, ma sempre con la stessa maestria: