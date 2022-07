Blade, Wesley Snipes su Mahershala Ali: 'Ho grande fiducia in lui'

Mentre le riprese di Blade, nuovo film del MCU, si apprestano ad iniziare, Wesley Snipes che ha interpretato il personaggio nella trilogia originale ha dichiarato di avere "grande fiducia" in Mahershala Ali, che vestirà i panni di Blade nella pellicola in arrivo.

Snipes ha parlato ai microfoni di Forbes, dove ha espresso ancora una volta entusiasmo rispetto alla scelta di Ali per il ruolo. Quando gli è stato chiesto il perché, la sua risposta è stata semplice: "Perché è un grande attore. È un attore di talento e ama il mestiere, la forma d'arte della recitazione. Coloro che si avvicinano […] al mestiere in tal modo generalmente se la cavano molto, molto bene. E credo che finora abbia fatto abbastanza bene. Quindi ho grande fiducia... si chiama Mahershala Ali, andiamo!"

Effettivamente stiamo parlando di un grande attore, che in carriera ha vinto ben due Oscar per le sue interpretazioni in Green Book e Moonlight, e che ha già una grande esperienza con la Marvel. Ali ha infatti interpretato Cornell "Cottonmouth" Stokes nello show Netflix Luke Cage, ora disponibile su Disney+, e ha anche doppiato Aaron Davis / Prowler nel film d'animazione Marvel vincitore dell'Oscar Spider-Man: Into the Spider-Verse.

Alle sue dichiarazioni Snipes ha aggiunto che "la performance di Ali non si trova in un microcosmo" e dunque che la produzione stessa e tutti coloro che lavorano al progetto "devono riunirsi tutti insieme affinché il film funzioni". Staremo a vedere. Intanto un'altra attrice fa il suo ingresso nel cast di Blade!