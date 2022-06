Blade, Wesley Snipes su un suo cameo nel film Marvel Studios: 'Non mi hanno contattato'

Tra i film sicuramente più attesi della prossima fase del Marvel Cinematic Universe c'è la nuova iterazione di Blade che avrà il volto del due volte Premio Oscar Mahershala Ali, il quale ha già esordito nel ruolo grazie a un cameo vocale presente in una delle scene post-credit presenti in Eternals. I fan si chiedono se ci sarà anche Wesley Snipes.

In un'intervista rilasciata a Comicbook.com, Snipes ha dichiarato che, al momento, la Marvel non lo ha contattato per apparire nel suo prossimo reboot, scherzando sul fatto che prima potrebbe aver bisogno di affinare le sue skill recitative. "No, non ancora. Sto ancora lavorando sulle mie capacità recitative. Quindi, quando mi presenterò come attore, forse mi contatteranno e mi diranno: 'Facciamo due chiacchiere', o forse non credono io sia uno che gioca per la squadra".

Come detto, in questo nuovo film di Blade il ruolo del personaggio principale sarà assunto da Mahershala Ali, che ha debuttato brevemente nel personaggio durante la scena post-credit di Eternals. Per il momento Blade non è stato ancora visto sullo schermo, ma solamente "sentito".

Sebbene Snipes potrebbe non apparire nel film, ha già espresso in precedenza il suo sostegno ad Ali per il ruolo. Parlando con Yahoo, Snipes ha dichiarato di ritenere che l'attore sarà perfetto per il ruolo.

"Abbiamo parlato. La questione del suo inserimento nel cast non è stato un problema tra noi, va bene così. Non vado in giro come Blade, quindi non sono legato al personaggio in quel modo. Non provo alcuna perdita emotiva, zero, e sono felice che sia stato scritturato e so che molto probabilmente farà un ottimo lavoro".

Le riprese di Blade dovrebbero partire il prossimo luglio, con la pellicola Marvel Studios che ha una data d'uscita fissata per il 13 novembre 2023.