Blade, Wesley Snipes si cala a pieno nel vampiro mezzosangue in questa insolita intervista

Talvolta il confine tra personaggio e attore è davvero sottile, ma ci sono casi in cui è quasi impossibile scindere l'uno dall'altro: questo è il caso di Wesley Snipes e del suo Blade, nei cui panni si è prestato ad un'intervista fuori dal comune.

La video-intervista, risalente al 1998 e che troverete nel player in alto, ritrae un Wesley scherzoso e perfettamente immedesimato nel ruolo che parla in terza persona di Blade, ma con il timbro di voce profondo e pacato tipico del cacciatore di vampiri.

In vari spezzoni, montati però insieme, l'attore presenta Blade e il suo travagliato passato, ma anche su cosa significhi per lui interpretare un personaggio inventato: "Essere un personaggio dei fumetti è davvero fantastico, perché puoi indossare diversi tipi di abiti, creare voci tutte diverse e avere movenze di ogni tipo. Penso ce abbiamo creato una sporta di mondo nascosto nell'ombra, un ponte tra ciò che è realtà e no. È un varco davvero sottile".

Per molti Snipes è rimasto lo storico interprete di Balde, testimone che sta per passare a Mahershala Ali e al Marvel Cinematic Universe, mentre per altri è l'attore eclettico che ha assunto ogni genere d'identità, ma sempre con la stessa maestria: scoprite allora la top 10 dei migliori film di Wesley Snipes e, nel caso vi fosse sfuggita, la pellicola mai realizzata di Black Panther.