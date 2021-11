Blade: Wesley Snipes dà la sua benedizione a Mahershala Ali

Recentemente Mahershala Ali ha parlato del suo esordio nel MCU, dove vestirà i panni di Blade nel film a lui dedicato in arrivo. Wesley Snipes, interprete di Blade nella storica trilogia, ha dato la sua benedizione all'attore di Green Book in un post su Twitter.

Snipes ha infatti commentato il post di un fan che augurava buona fortuna ad Ali, dicendo "Farà grandi cose". Un augurio decisamente importante, soprattutto se proveniente da lui. La notizia dell'arrivo di un nuovo film su Blade al Comic-Con di San Diego, ha stupito molto i fan. In primis perché non si aspettavano un altro adattamento dedicato al personaggio, o almeno non così presto, e in secondo luogo perché la scelta di Ali è stata una grande sorpresa. Ma considerando quanti attori famosi siano entrati nel MCU ultimamente, non è così assurdo.

Al momento non si sa molto del nuovo film di Blade, se non che sarà diretto da Bassam Tariq e scritto dalla sceneggiatrice di Watchmen Stacy Osei-Kuffour. Si spera di ottenere però maggiori informazioni nel corso del Disney Plus Day. Mahershala Ali si è detto eccitato da questa nuova avventura, ma allo stesso tempo ansioso di entrare nel mondo Marvel.

In verità il suo esordio sarebbe già (più o meno) avvenuto in una scena post credit di Eternals, in cui come confermato anche da Chloé Zhao, abbiamo sentito la sua voce. Proprio la regista del film ha parlato della nuova pellicola con Ali: "Bisogna aspettare. Non so come stia andando con il film, ma Mahershala è un tesoro. Sarà epico". E questo è ciò che ci auguriamo tutti, compreso Wesley Snipes.