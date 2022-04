Blade, Tyrese Gibson si propone, ma i fan lo prendono in giro: 'Chi glielo dice?'

Tyrese Gibson sembra averci preso gusto con l'universo Marvel (e con le storie di vampiri): dopo aver fatto la sua comparsa sul fronte Sony nel Morbius con Jared Leto, infatti, la star di Fast & Furious ha cercato di passare dall'altra parte della barricata proponendosi come protagonista del Blade targato Marvel Cinematic Universe.

Peccato che il posto sia già stato preso, e neanche poco tempo fa: la versione MCU del celebre cacciatore di vampiri avrà infatti il volto di Mahershala Ali (che, a tal proposito, ha recentemente parlato dello stress causatogli da Blade). Gibson sembra però (far finta di) ignorare la cosa, come i fan non hanno fatto a meno di fargli notare nei commenti del suo post su Instagram.

"Chi glielo dice?" si legge in buona parte dei commenti dei fan (mentre qualcuno, a dirla tutta, ancora acclama il nome di Gibson per un film su Lanterna Verde... Ma dell'universo DC parleremo un'altra volta): difficile pensare che il nostro non sappia nulla del coinvolgimento di Mahershala Ali nel nuovo capitolo dell'MCU, ma insomma... Tentar non nuoce, giusto?

Cosa ne dite? Vi sarebbe piaciuto un Blade interpretato da Tyrese Gibson? Fatecelo sapere nei commenti! Qualche settimana fa, intanto, anche Aaron Pierre si è unito al cast di Blade.