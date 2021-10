Blade, un tweet di Marvel India alimenta la confusione sulla data d'uscita

Il profilo Twitter di Marvel India ha annunciato le date di uscita dei film della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe per il prossimo anno, ma per quanto riguarda Blade potrebbe esserci un errore.

Il tweet (che è stato rimosso dal profilo di Marvel India proprio mentre scriviamo questa notizia) includeva una grafica con le date di uscita delle future pellicole del Marvel Cinematic Universe.

La lista iniziava con il debutto di Eternals previsto per il prossimo 5 novembre, per proseguire con Doctor Strange in the Multiverse of Madness a marzo 2022, Thor: Love and Thunder a maggio 2022 e Black Panther: Wakanda Forever a luglio 2022, fino ad arrivare a Blade e The Marvels, che annunciava rispettivamente per ottobre e novembre 2022.

Disney non ha ancora confermato né smentito, ma la finestra d'uscita ci sembra abbastanza improbabile dato che le riprese di Blade inizieranno a luglio 2022. E proprio a causa del rinvio dell'inizio del set dall'autunno 2021 all'estate 2022, è probabile che la data di uscita di Blade sia posticipata di almeno un anno, all'incirca a ottobre 2023.

Dopo aver interpretato Cottonmouth, il villain della serie Marvel/Netflix Luke Cage, l'attore Mahershala Ali vestirà i panni di Blade, ma non è tutto: poche settimane fa è stato finalmente confermato che il giovane regista Bassam Tariq dirigerà Blade, con la sceneggiatura di Stacy Osei-Kuffour.

Non ci resta dunque che aspettare l'ufficialità della data d'uscita di Blade, vi terremo aggiornati!