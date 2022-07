Blade: Trinity, quando Jessica Biel distrusse una lente da 300.000 dollari!

Agli attori viene spesso chiesto di cimentarsi in arti che poco hanno a che fare con la recitazione in sé, ma che possono sicuramente aiutare a rendere più credibile un personaggio che, secondo lo script, dovrebbe disporre di questa o quella abilità: per Blade: Trinity, ad esempio, Jessica Biel fu invitata ad allenarsi con l'arco.

Per quella che David Goyer definì una produzione a dir poco tormentata, dunque, la nostra Jessica s'impegnò parecchio allo scopo di affinare le proprie doti da arciere... Forse arrivando addirittura ad esagerare, visti i risultati di una freccia scoccata proprio dall'attrice durante le riprese!

Durante un ciak, infatti, Biel avrebbe dovuto tirare una freccia proprio in direzione della cinepresa: la crew aveva ovviamente preso tutte le misure necessarie ad evitare danni, ad esempio piazzando uno schermo di plexiglass davanti alla cinepresa di cui sopra con una sola, piccola apertura in corrispondenza della lente.

La povera Jessica, come dicevamo, si era però allenata decisamente troppo bene! L'attrice riuscì infatti a centrare in pieno proprio l'apertura nel plexiglass, colpendo la lente della cinepresa e... Causando danni per qualcosa come 300.000 dollari! Il tutto fu documentato in una ripresa finita poi nei contenuti extra del DVD: piangere sul latte versato, d'altronde, sarebbe stato ovviamente inutile! Qui, intanto, trovate la nostra recensione di Blade: Trinity.