Blade: Trinity, David S. Goyer fa chiarezza:'Fu una produzione molto tormentata'

David S. Goyer è tornato pubblicamente sull'antica querelle che riguarda il presunto tentativo di strangolamento che avrebbe subito dalla star di Blade: Trinity, Wesley Snipes. Nel 2012 Patton Oswalt parlò della brutta esperienza vissuta sul set del film, affermando che lavorare con Snipes fu pessimo e che l'attore tentò di strangolare il regista.

Secondo Oswalt, dopo una notte trascorsa in uno strip club la relazione tra Goyer e Snipes peggiorò notevolmente, portando la star del film a comunicare con il regista attraverso dei post-it che avrebbe firmato 'From Blade'.

Snipes ha sempre negato con forza le accuse di Patton Oswalt, sostenendo che se avesse tentato di strangolare Goyer sarebbe stato arrestato.



Intervistato da The Hollywood Reporter, David S. Goyer ha spiegato il suo rapporto con Wesley Snipes e ha parlato dell'esperienza complicata sul set:"Diciamo solo che ho un enorme rispetto per Wesley come attore. Era un amico. Non siamo più amici. Sono amico di Patton [Oswalt] e ho lavorato con Patton da allora... Non credo che nessuno coinvolto in quel film abbia vissuto una buona esperienza, di certo io no. Non credo che nessuno coinvolto in quel film sia contento dei risultati, è stata una produzione molto tormentata".

Blade: Trinity fece registrare un incasso globale da 132 milioni di dollari, partendo da un budget di 65 milioni di dollari. Nonostante l'ottimo risultato al box-office è ritenuto all'unanimità come il peggior capitolo della trilogia, con Wesley Snipes che fece causa a New Line e David S. Goyer nel 2005, sostenendo di esser stato totalmente escluso da qualsiasi decisione riguardo il film nonostante il suo ruolo di produttore. Un anno dopo lo stesso Snipes venne citato in giudizio da United Talent Agency che sosteneva di non essere stata pagata dall'attore in base ai suoi guadagni.



In futuro Mahershala Ali reciterà nel ruolo di Blade nel prossimo film Marvel dedicato al personaggio, conosciuto cinematograficamente grazie a Wesley Snipes.